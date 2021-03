Zit het verhaal van Eden Hazard bij Real er deze zomer al op? 'Koninklijke wil hem verkopen'

Real zit door de pandemie ook niet al te goed in de slappe was en wil het team deze zomer versterken. Maar daarvoor is er plaats nodig op het rooster en de veelvuldig geblesseerde Hazard zou volgens de krant verkocht worden om plaats te maken voor een topaanwinst.

Er wordt geschreven dat hij op dit moment 50 miljoen euro zou moeten kosten. Real betaalde nog 115 miljoen euro voor hem aan Chelsea, maar heeft nog niet veel plezier gehad aan de Rode Duivel.

According to Mundo Deportivo, Real Madrid are willing to accept €50 million for Eden Hazard. Would you take him? šŸ¤” pic.twitter.com/3Ztmk3Xoi0