Jacky Mathijssen heeft één groot doel met de Jonge Duivels voor ogen: "Ben al op leeftijd hé"

De Jonge Duivels werken momenteel een stage af in Genk, al hadden ze op dit moment natuurlijk liever op het EK gezeten.

Bondscoach Jacky Mathijsen baalt nog altijd dat de Jonge Duivels niet op het EK staan na de 3-2-nederlaag in Bosnië. “We verdienden om daarbij te zijn”, zegt Mathijsen aan TV Limburg. “Ik heb dat tegen deze jongens gezegd. De vorige lichting was een fantastische lichting met heel veel talent, eentje waar we fier op zijn.”

Doel is het EK te halen van 2023. “We zijn bezig met de opstart van een nieuwe generatie. Zij krijgen de kans om zich te kwalificeren. Deze keer hopen we dat het wel zal lukken.”

En er is nog meer, want via dat EK van 2023 wil Matthijsen ook naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Dat is een fantastisch einddoel, een droom voor iedereen. Ik ben op leeftijd, ik weet niet of er nog sporten zijn waar ik dit op mijn leeftijd kan doen, misschien boogschieten of kleiduif”, besluit de bondscoach.