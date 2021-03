Beerschot verlengt contract van polyvalente verdediger tot 2023

Joren Dom blijft een jaartje langer bij Beerschot. Zijn contract wordt verlengd tot midden 2023.

Dom speelde tot nu toe 115 wedstrijden voor Beerschot, waarvan 23 in eerste klasse dit seizoen. Hij scoorde zeven keer en gaf drie assists. "Ik ben blij dat ik nog minstens twee jaar mee mag werken aan de toekomst van onze club", vertelt Joren Dom. "Ik ben hier sinds het eerste jaar in 1B en speelde bij Beerschot mijn eerste matchen in 1A. Hopelijk komen er nog veel matchen en jaren bij hier op het Kiel."

Ondervoorzitter Walter Damen hoopt hetzelfde. “Als ik aan Joren Dom denk, denk ik spontaan aan zijn liefde voor Napoleon. Ze zijn beiden hetzelfde. Een sterke organisatie en keihard werken staan centraal. Met Joren kan je naar de oorlog. Daarom houden we hem zo graag nog wat langer bij ons.”

Ook coach Will Still is tevreden dat Dom nog een jaar langer op het Kiel blijft. “Joren is een op en top prof”, vindt Still. “Je kan altijd op hem rekenen, als coach, maar ook als ploegmaat. Hij is de voorbije seizoenen een belangrijke speler geweest voor de ploeg. Ik ben blij dat zijn toekomst nu nog langer vast ligt bij Beerschot”, besluit Still.