Nieuwe namen tegen Wit-Rusland weten wat ze moeten doen: "Ja, dit is cruciaal voor mijn EK-selectie"

We gaan ervan uit - op aangeven van de bondscoach - dat er morgen tegen Wit-Rusland heel wat gewisseld wordt. Er zullen jongens hun kansen krijgen die nog niet zeker zijn van een EK-selectie.

Zowat de helft van de kern is zeker van zijn EK-plaats als ze fit zijn. Voor de andere helft is het nog bang afwachten. Krijgt Hans Vanaken de plaats van Kevin De Bruyne morgen? En laat Michy Batshuayi zijn efficiëntie nog eens bewonderen? En kunnen Thomas Foket en Leandro Trossard bevestigen?

Over Trossard mocht streekgenoot Courtois ook iets zeggen. "Hij is goed ingekomen tegen Tsjechië. Hij doet het ook goed op training. Je ziet dat hij veel progressie maakte bij Brighton. Als hij hard werkt kan ook hij een plaats in de kern veroveren."

De eindbeslissing ligt uiteraard bij Martinez. "Of dit een cruciale match is voor sommigen met de EK-selectie in het achterhoofd? Ja, voor mijn EK-lijst kan dit wel beslissend zijn. Morgen kunnen we vitale informatie bemachtigen voor die selectie. Het is een kans voor elke speler om zich te tonen."