Impressionante 'B-ploeg' geeft demonstratie (8-0) weg tegen Wit-Rusland: Doku, Trossard... willen duidelijk mee naar EK

"Deze match is voor mij cruciaal om sommige jongens te beoordelen", zei Roberto Martinez voor de wedstrijd. Die 'sommige jongens' hebben het de bondscoach alvast niet makkelijker gemaakt, want ze hielden een demonstratie tegen Wit-Rusland. Ronduit indrukwekkend voor een zogenaamd 'B-team'.

Als het na een kwartier 2-0 staat, dan kan je als Lukaku of De Bruyne zijnde de benen strekken, de handen achter het hoofd steken en eens op je gemak naar een live voetbalmatch kijken. Roberto Martinez hield zijn sterren achter de hand. Je weet maar nooit wat die Wit-Russen uit hun mouwen schudden. Of dat de invallers er niet klaar voor zijn...

Il Fenomeno en de teleporteur

Bon, tijd dus voor wat conclusies. 1: deze Jérémy Doku gaat altijd mee naar het EK. Zijn fijne assist op Batshuayi mocht gezien worden. We wisten trouwens nog niet dat hij zich kon teleporteren. Vanuit stilstand staat die in een fractie van een seconde plots tien meter verder. 2: Michy Batshuayi is een fenomeen. Die jongen heeft dit seizoen één goal gemaakt in de competitie, maar scoorde zijn 22ste in 33 matchen voor de Rode Duivels. Da 's niet normaal meer hé. 3: van landen als Wit-Rusland hebben we ook met onze B-ploeg niets te vrezen.

Na goal van Batshuayi duwde Vanaken even later een voorzet van Meunier binnen. Al wat eraan vooraf ging was defensief geklungel van de hoogste orde bij de tegenstander. Die witte jongens liepen zich de ziel uit het lijf achter een meestal ongrijpbare bal. Trouwens, conclusie 4 moeten we er nog aan toevoegen: de passing van Dennis Praet is van het zuiverste dat er te bewonderen valt.

Schicht Trossard

5: Als Martinez dacht dat deze match hem ging helpen beslissingen nemen, dan kwam hij bedrogen uit. Zijn keuzes zullen er nog moeilijker door worden. Trossard, die gewoon een goeie match speelde, haalde ook nog eens verschroeiend uit voor de 3-0. En dan was Vanaken ook nog goed. Er gaan er teleurgesteld zijn eind mei... Doku dikte aan tot 4-0 voor de rust.

Drie minuten na rust: forfaitcijfers. Praet met een afstandsschot. Zelfs tegen San Marino of Lichtenstein ging het soms niet zo vlot. En toen beseften ze blijkbaar allemaal dat ze de komende weken allemaal een zwaar programma hebben en werd er zelfs twintig minuten niet meer gescoord. Tot invaller Benteke in één tijd afwerkte op een voorzet van Alderweireld, trouwens de enige die drie keer negentig minuten moest spelen.

De 7-0 kwam er na een samenwerking Doku-Trossard. Er werd gevloekt en gezucht toen de 8-0 niet wou vallen. Dat typeert wel de mentaliteit waarmee ze aan de aftrap kwamen. Vanaken maakte ze dan toch maar. Als je bij 6-0 Tielemans inbrengt, lijkt dat ook een beetje op wreedheid. Maar ja, de invallers stonden al op het veld. Zij die niet speelden, moeten zich weinig illusies maken. De keuze zal zo al zwaar genoeg zijn. Ah ja: dit was de zwaarste nederlaag in de geschiedenis van Wit-Rusland.