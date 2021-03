Moordende concurrentie voor uitblinker Trossard: "Bondscoach extra moeilijk gemaakt"

Zou u graag in de plaats van de bondscoach zijn de komende maanden? De afweging die hij zal moeten maken, is bijzonder zwaar. Wat doe je met Leandro Trossard bijvoorbeeld? Die jongen zit in de vorm van zijn leven, maar is absoluut niet zeker van een plaats in de definitieve selectie.

De Ketelaere mag het waarschijnlijk al helemaal vergeten, want hij speelde niet. Carrasco ook niet, maar die heeft wel al zijn adelbrieven. Voor de twee posities achter de diepste spits speelden deze drie wedstrijden dan wel De Bruyne, Mertens, Doku, Verschaeren en Januzaj. De Bruyne en Mertens zijn certitudes. Doku gaat Martinez waarschijnlijk ook niet thuis laten. En Eden Hazard geraakt waarschijnlijk wel fit... Maar wat Trossard liet zien tegen Wit-Rusland en wat hij al heel het seizoen liet zien bij Brighton, daar valt ook iets voor te zeggen. Twee goals en een assist voor zijn eerste statistieken bij de Duivels. “Het is leuk als je je eerste goals kunt maken. Het was een mooie overwinning, en dan is het mooi als je daarin een aandeel hebt. Iedereen die minuten krijgt wil zich tonen." De keuze werd er dus alleen maar moeilijker door. "Ja, iedereen heeft zich getoond, dus we hebben het de bondscoach extra moeilijk gemaakt. Ik ben blij met mijn prestatie, nu moet ik zo verder doen. Ik wil voortgaan op dit elan en assists en goals blijven maken bij Brighton. Als ik het daar goed doe, zal ik er hopelijk bij zijn op het EK.”