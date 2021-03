Van Crombrugge reageert nu ook zelf en ontkent bericht over operatie: "Dit is volledig fout"

Anderlecht communiceerde gisteren omtrent Hendrik Van Crombrugge. De eerste doelman van Anderlecht heeft een terugval gekend in zijn revalidatie en zal de rest van het seizoen out zijn. Maar hij wou wel iets rechtzetten.

Er werd ook gewag gemaakt van een nieuwe operatie, maar dat ontkent hij met klem. "Betreffende wat ik deze ochtend via verschillende kanalen heb mogen vernemen zou ik een nieuwe chirurgische ingreep hebben ondergaan aan de rug. Dit is volledig fout", schrijft hij op Instagram.

"De club heeft gisteren een communiqué gedaan betreffende mijn blessure, operatie en actueel lopende revalidatie. Er zou blijkbaar verwarring zijn ontstaan door de gekozen woordkeuze in het communiqué. Daar wil ik nu duidelijk in maken dat er geen sprake is van een nieuwe chirurgische ingreep. Enkel van een kleine terugval in de revalidatie. We hopen terug 100% fit te zijn aan de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen en daar zal iedereen zijn uiterste best voor doen."

In ieder geval is het een redelijk grote klap voor Anderlecht en Vincent Kompany. Timon Wellenreuther heeft zich niet het betrouwbaar sluitstuk getoond dat Van Crombrugge wel is. Daarnaast missen ze ook zijn leiderskwaliteiten.