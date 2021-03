Ziet Anderlecht een pion terugkeren uit de Premier League: 'Aanvaller aangeboden in Brussel'

Percy Tau keerde afgelopen winter vervroegd terug naar Brigthon & Hove Albion. De flankaanvaller verzamelt in de Premier League echter zo goed als geen speelminuten. Het avontuur eindigt dan ook deze zomer.

Brighton & Hove Albion kocht Percy Tau in 2018 voor zo’n drie miljoen euro van Mamelodi Sundowns. Sindsdien werd de Zuid-Afrikaan verhuurt aan achtereenvolgens Union SG, Club Brugge en RSC Anderlecht.

Ondertussen is het duidelijk dat Tau het niveau van de Premier League niet kan waarmaken. Volgens de Britse media zoekt zijn zaakwaarnemer dan ook een nieuwe club. Meer zelfs: Tau wil graag terug naar België en is op die manier al aangeboden bij Anderlecht.

Financieel haalbaar?

Vincent Kompany stak namelijk nooit onder stoelen of banken dat hij een fan is van het potentieel van Tau. De financiële slagkracht van paars-wit zal echter een probleem vormen. Het contract van Tau loopt medio 2022 af, dus een nieuwe huur is geen optie.