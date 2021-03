Deze mag zijn koffers voor het EK zo goed als pakken: "Nu besef je pas wat een talent we in handen hebben"

We hebben een boude uitspraak gedaan gisterenavond: 'Deze Doku neemt Martinez altijd mee naar het EK'. Nu ja, zo spraakmakend is dat nu ook weer niet, want iedereen die hem gisteren zag spelen, zal wel dezelfde mening hebben.

Doku is gewoon een fenomeen. Een speler die zichzelf kan teleporteren, vind je niet zo gauw. Of hoe noem je dat anders als je vanuit stilstand een fractie van een seconde later tien meter verder staat? Dat is niet normaal... "Hij brengt een lach op het gezicht van elke voetbalfan", grijnsde Martinez. "Hij gaat van 0 naar 100 in... Ja, heel snel. Als je hem één tegen één bezig ziet, weet je wat een talent we in handen hebben."

Doku weet dat zelf ook wel. Er is gewoon niemand anders met zijn kwaliteiten in de kern. "Ik wil me elke minuut tonen. Ik denk wel dat dat gelukt is. Ik ben wel heel blij met die goal." Dat is zijn enige nadeel: bij Rennes kwam hij nog maar één keer tot scoren. Die statistieken moeten beter. "(knikt) Dat besef ik zelf ook wel hoor. Ik scoor niet zo vaak. Ik werk daar heel hard aan."

Verrast?

Maar met Martinez heeft hij een fan. We hebben altijd gezegd dat hij Yari Verschaeren zou meenemen, maar als die twee momenteel in de balans zouden liggen, slaat die wel heel hard over naar de kant van de pijlsnelle winger. "Of ik verrast ben door zijn match? Ja en nee", zei Martinez. "We kennen zijn kwaliteiten en zien hoe hard hij traint. Maar ja toch wel verrast als je zijn beslissende acties ziet. Hij is nog maar 18 hé..."