🎥 Deze ongelooflijke misser van Werner kostte Duitsland dus de punten tegen Noord-Macedonië

Duitsland ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Noord-Macedonië. Daar zal Timo Werner wel een paar slapeloze nachten aan overhouden, want hij had alle commotie kunnen vermijden.

Duitsland begon met zes op zes aan zijn WK-kwalificatiecampagne en dus was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. De wereld had er ook heel anders vandaag kunnen uitzien indien Werner in de 80ste minuut dit had afgemaakt... Il est sérieux Werner.. pic.twitter.com/I9tSGY20X7 — Vibrons Foot (@VibronsFoot) March 31, 2021