Haland zal al niet naar Manchester City gaan volgens Guardiola!

Erling Haaland, de topspits van Borussia Dortmund, is gegeerd wild op de transfermarkt. De coach van Manchester City zegt dat het uitgesloten is dat Erling Haaland naar Man City komt.

Dinsdag staat in de kwartfinale van de Champions League het duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund op het programma. Erling Haaland wordt tegenwoordig aan zowat elke topclub gelinkt, dus ook aan Man City. Al zal hij bij Manchester City niet de vervanger van Sergio Aguero, die de club in juni verlaat, worden. Dat liet Pep Guardiola duidelijk verstaan op zijn persconferentie vrijdag.

Guardiola zei dat City zich het prijskaartje van Haaland dat 180 miljoen euro bedraagt niet kan veroorloven. “Als de prijzen zo hoog blijven, gaan we geen enkele spits kopen. Het is onmogelijk, we kunnen het ons niet veroorloven. Alle clubs worstelen financieel en wij zijn geen uitzondering. We hebben Gabriel Jesus, Ferran Torres, een heleboel spelers in de academie, en we spelen soms met een valse negen. De kans is daarom groot dat we voor volgend seizoen geen nieuwe spits zullen aantrekken.”