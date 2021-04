Stop met discussiëren: dit is de ideale vervanger van Axel Witsel bij de Rode Duivels

De afgelopen weken werd er veel gediscussieerd over wie de ideale vervanger voor Axel Witsel was. Leander Dendoncker, Sambi Lokonga, Mats Rits, Bryan Heynen of toch maar Youri Tielemans inschakelen als verdedigende middenvelder? Neen, geef mij maar Orel Mangala.

De kans is zeer groot dat Axel Witsel het EK mist met een achillespeesblessure. Roberto Martínez moet dus op zoek naar de ideale vervanger voor Witsel als verdedigende middenvelder. De coach van de Rode Duivels selecteerde Dendoncker, Sambi Lokonga en Orel Mangala als mogelijke vervangers. Twee dagen voor de eerste wedstrijd, tegen Wales, verliet Orel Mangala het kamp van de Rode Duivels. De middenvelder van Stuttgart liep een blessure op enkele dagen eerder in de wedstrijd tegen Hoffenheim.

Tegen Wales en Tsjechië kreeg Dendoncker zijn kans, maar hij greep ze niet volledig. Vooral na de wedstrijd tegen Tsjechië kwam er veel commentaar op zijn kwaliteiten. Spelers als Mats Rits, Bryan Heynen, Nicolas Raskin,... werden allemaal naar voren geschoven als de volgende middenvelder die zijn kans moet krijgen, maar veregeten we Orel Mangala niet massaal?

Waarom Orel Mangala?

Orel Mangala is een 23-jarige defensieve middenvelder die bij VfB Stuttgart speelt. Stuttgart staat op de negende plek in de Bundesliga en is slechts vier punten verwijderd van Europees voetbal. Een hele sterke prestatie voor een club die vorig seizoen nog in de Duitse tweede klasse speelde. Orel Mangala is een van de spilfiguren in het succes van Stuttgart. Hij heeft ook de derde hoogste marktwaarde van de ploeg. Zijn waarde wordt geschat op 22 miljoen euro, maar wat maakt hem zo goed?

Als we kijken naar welke middenvelders het meeste progressieve passes hebben voltooid in de Bundesliga, dan zien we Orel Mangala op plaats drie staan. Enkel Dani Olmo en Mattéo Guendouzi gaan hem nog voor. Super beslissend is Mangala niet voor zijn team. Net als vorig seizoen staat Mangala momenteel op één doelpunt en drie assists. Wat hij wel graag doet is meters maken met de bal. Hij dribbelt zich graag door het middenveld en zo brengt hij tempo in het spel, iets wat de Rode Duivels soms wel kunnen gebruiken. Mangala heeft ook een scherpe tackle in huis en een zeer degelijke pass in de voet.

Succesgeneratie 1998

In het jaar 2015 spelen de U17 van de Rode Duivels mee op het WK. Orel Mangala was één van de jongens die op dat WK een prachtige derde plaats bereikten. In de kleine finale tegen Mexico gaf Mangala zelfs een assist op Dante Vanzeir voor de winnende treffer in de slotminuut. De succesgeneratie van 1998 bracht tot op heden nog geen Rode Duivels op, maar daar zal Orel Mangala ongetwijfeld verandering in brengen. Begin juli spelen de Belgen nog oefenwedstrijden tegen Griekenland en Kroatië. Het zal dus noodzakelijk zijn voor Mangala om topfit te zijn voor die twee wedstrijden en zo zijn plekje te kunnen bemachtigen bij de selectie voor het EK.