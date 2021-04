Raakt KV Oostende succescoach nu al kwijt? 'Gesprekken met Premier League-club'

KV Oostende oogst al het ganse seizoen lof voor de manier van spelen. De Kustboys zijn nog steeds in de running voor POI.

Het aandeel van de 47-jarige Alexander Blessin in de Oostendse opmars is niet gering, wat ook over het Kanaal niet onopgemerkt is.

Diverse Britse media melden immers dat Sheffield United Blessin als topkandidaat ziet om het roer over te nemen van interim-coach Paul Heckingbottom. Er zou zelfs al contact zijn geweest tussen Sheffield United, dat in handen is van Prince Abdullah, en de KVO-top.

Het draait dit seizoen vierkant voor The Blades. Ze staan troosteloos laatste in de Premier League, liefst dertien punten onder een veilige plaats. Een verlengd verblijf in de hoogste klasse lijkt dan ook haast onmogelijk voor het team van Sander Berge.