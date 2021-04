Alexis Saelemaekers klaar om de aanval op Inter Milan mee in te zetten met AC Milan

Alexis Saelemaekers is klaar om de rol op de rechtsback positie in te vullen bij AC Milan tegen Sampdoria.

Alexis Saelemaekers maakt zich geen zorgen om tegen Sampdoria over te schakelen naar een rechtsbackrol voor Milan. ‘Ik heb geen voorkeurspositie.’

Vanwege de blessurecrisis werd verwacht dat Diogo Dalot of Pierre Kalulu als rechtsback zouden spelen, maar in plaats daarvan is het aanvallende vleugelspeler Saelemaekers die naar een diepere rol zakt.

"Ik heb geen specifieke functie waar ik meer de voorkeur aan geef dan anderen. Ik probeer gewoon alles te geven wat ik kan om het team te helpen, dat is wat ik belangrijk vind '', zei de Belgische international tegen Milan TV. “Het team is nu bijna weer op volle sterkte, het was een heel moeilijke periode om zonder zoveel belangrijke spelers te spelen. We moeten vandaag bewijzen dat we een sterk team zijn.

"Het is cruciaal dat we alles in praktijk brengen wat de coach van ons vraagt tijdens de training."