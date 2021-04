Bayern München wint met het kleinste verschil van RB Leipzig en loopt zo verder uit in het klassement

Met RB Leipzig - Bayern München stond deze avond een echte topper op het programma in de Bundesliga. Bayern München had het niet onder de markt, maar de leider trok met een 0-1 overwinning wel aan het langste eind.

Bayern München heeft deze avond een belangrijke overwinning geboekt in de titelstrijd in de Bundesliga. De leider in het klassement haalde het met 0-1 van eerste achtervolger RB Leipzig dankzij een doelpunt van Goretzka.

Door deze overwinning loopt Bayern München nu zeven punten uit op RB Leipzig in het klassement. Wolfsburg staat op een knappe derde plaats, maar volgt al op 10 punten van Bayern München. Er staan nog zeven speeldagen op het programma in de Bundesliga.