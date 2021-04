Daan Heymans staat voor weken van de waarheid: "Waasland-Beveren in eerste houden, daarna nadenken over eigen toekomst"

Het is money time in de Jupiler Pro League en dat geldt als geen ander voor Waasland-Beveren. De Leeuwen hebben nog vier wedstrijden om de rode lantaarn kwijt te spelen en bijhorende degradatie naar 1B af te wenden. We blikten met Daan Heymans vooruit naar de laatste rechte lijn van de competitie.

Met veel weemoed denkt men in Beveren terug aan de dertien op vijftien die eind 2020 werd behaald. Wat volgde, was veel minder rooskleurig. Waasland-Beveren kon amper één van haar laatste veertien competitiematchen winnen. Zaterdag moet de hekkensluiter op bezoek bij seizoensrevelatie KV Oostende. Met nog vier wedstrijden te gaan telt Waasland-Beveren vier punten achterstand op nummer zeventien, Cercle Brugge.

"We hebben drie weken op rij geen officiële wedstrijd gespeeld. In de oefenwedstrijden hebben we veel goede dingen laten zien, vooral tegen Antwerp en Zulte Waregem. Dat heeft ons vertrouwen gegeven", vertelt Daan Heymans. "Ook zelf putte ik moed uit die wedstrijden. Ik probeer het de trainer zo lastig mogelijk te maken."

De 21-jarige aanvallende middenvelder beseft dat het nu of nooit is voor Waasland-Beveren. "Een verplaatsing naar KV Oostende is geen pretje voor ons. Maar anderzijds... als je op die laatste plaats staat, is elke verplaatsing moeilijk. Zowel in de beker als in de heenmatch hebben we getoond dat we KVO pijn kunnen doen. Het speelt misschien ook in ons voordeel dat zij door de internationale break uit hun goede flow zijn gehaald", aldus Heymans, die al acht keer raak trof in de competitie. "We gaan er alles aan doen om een resultaat mee naar huis te nemen, maar het zijn vooral de thuiswedstrijden tegen STVV en Kortrijk waarin het zal moeten gebeuren voor ons."

"Niet meest aangename periode"

Zo beleeft Daan Heymans woelige en stresserende maanden aan de Freethiel. "Het is niet de meest aangename periode om in te voetballen, dat klopt wel. Als jonge voetballer wil je toch altijd goed voetbal brengen en het spel domineren. Daar moet ik het ook van hebben. Jammer dat ons dat tot dusver te weinig gelukt is. Het zijn de resultaten die tellen, niet het mooiste voetbal. Dat moet meer dan ooit onze slogan zijn. De sfeer in de groep is nog steeds goed, gelukkig maar. Al beseffen we maar al te goed wat er de komende weken op het spel staat."

Het contract van Daan Heymans bij Waasland-Beveren loopt na dit seizoen af. Wat de toekomst brengt, houdt de nuchtere Kempenaar op dit moment niet bezig. "Er zijn al wat gesprekken geweest met het bestuur, maar alles hangt af wat de uitkomst zal worden de komende weken. Nu wil ik me volledig focussen op die laatste vier wedstrijden. Waasland-Beveren in eerste klasse houden, om dan pas na te denken over mijn eigen toekomst", besluit Daan Heymans.