Maxime Lestienne blikt vooruit naar wedstrijd tussen Standard en KAA Gent: "Een ploeg met enorm veel kwaliteit"

Met Standard en KAA Gent staan zondag twee ploegen tegenover zich waar voor het begin van dit seizoen meer van werd verwacht. Zo staan de Buffalo's slechts op de negende plaats en de Rouches moeten zelfs tevreden zijn met de twaalfde plaats.

Ook Maxime Lestienne vindt dat beide ploegen hoger moeten staan in het klassement. "KAA Gent is zoals wij. Ze hebben niets te zoeken op hun positie. Het is een ploeg met enorm veel kwaliteit en het zal een open wedstrijd worden denk ik. Beide teams hebben revanche te nemen gezien hun posities in het klassement", aldus Lestiennen en staat te lezen bij RTBF.

Lestienne gaf ook nog uitleg over Leye. Zo vindt hij Leye de ideale trainer voor Standard. "Naar mijn mening zou het een verspilling zijn als Standard volgend seizoen niet met Mbaye Leye verder zou gaan. Toen hij T2 was onder Michel Preud'homme, zagen we hem al coach worden", legde Lestienne uit.