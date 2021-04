Southampton wist 0-2 achterstand uit en wint nog van Burnley

In de Premier League hebben Southampton en Burnley het zondagvoetbal op gang getrapt met een aangename pot voetbal.

Southampton begon uitstekend aan het seizoen maar viel dan wat terug na slechte resultaten na nieuwjaar. Een thuiswedstrijd tegen Burnley is in principe ideaal om het vertrouwen opnieuw op te krikken.

Maar The Saints keken al snel tegen een achterstand aan want na 12 minuten bracht Chris Wood Burnley op voorsprong vanop de stip. Nog voor het halfuur verdubbelde de Tsjech Vydra de voorsprong voor Burnley. Na een lange bal kon Chris Wood de bal richting zijn aanvalsbroeder verwerken en die werkte zeer klinisch af.

De tweede baltoets is lava! 🔥 pic.twitter.com/Lsp6D6IcOl — Play Sports (@playsports) April 4, 2021

Dat was het signaal voor Southampton om er ok aan te beginnen want Southampton scoorde niet veel later de aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Na een corner kwam de bal bij Stuart Armstrong en die verraste Nick Pope met een uithaal.

Southampton erop en erover

Nog voor de rust bracht Danny Ings de stand weer gelijk en was alles opnieuw te herdoen. Southampton raakte helemaal onder stoom en ging door op he telan. James Ward-Prowse raakte eerst nog de dwarsligger en Stuart Armstrong vond een uitstekende Nick Pope op zijn pad. Maar diezelfde Armstrong bracht Southampton na het uur wel op 3-2. Nick Pope kon de poging van Ings nog uitstekend pareren maar in de rebound kon Armstrong toch nog profiteren.