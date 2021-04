🎥 Wow! Italiaan van Spezia tekent nu al voor doelpunt van het jaar

De Italiaan Daniele Verdi van Spezia heeft zaterdag zijn kandidatuur ingediend voor de Puskas-award. De Italiaan scoorde een fabelachtige omhaal tegen Lazio.

Spezia Calcio speelt sinds dit seizoen in de Serie A in Italië en lijkt zich te kunnen verzekeren van een extra jaartje in de hoogste klasse van het Italiaans profvoetbal. Zaterdag moesten ze naar de hoofdstad om Lazio partij te geven.

Er werd lang gelijke tred gehouden maar net voor het uur trapte Lazzari de Romeinen op voorsprong. Een kwartier voor tijd bacht Verde Spezia op gelijke hoogte met deze fantastisce omhaal. Uiteindelijk leverde het de bezoekers niet veel op want in de laatste minuut scoorde Caicedo nog een strafschop voor Spezia.