Referee Department zal vandaag niet met uitleg komen over scheidsrechterlijke beslissingen van het voorbije weekend

Er waren dit weekend enkele discutabele fases in de Jupiler Pro League, maar er zal vandaag nog geen uitleg over gegeven worden door het Referee Department. De Royal Belgian FA heeft namelijk laten weten dat de uitleg pas voor dinsdag zal zijn.

De reden is eenvoudig. Met OHL - KRC Genk, Zulte Waregem - Eupen en Antwerp - Anderlecht staan er vandaag nog drie wedstrijden op het programma in Jupiler Pro League. Er zal dus dinsdag over alle discutabele fases gecommuniceerd worden.

There are 3 more games in the @ProLeagueBE today. Our Professional Refereeing Department will communicate about the referees' decisions from this weekend on Tuesday.