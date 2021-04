Issame Charaï: "Te veel ruimte gegeven aan Heynen en Hrosovsky"

OHL onderging maandag lange tijd de wet van de sterkste tegen KRC Genk. Na de gelijkmaker kwam OHL ei zo na op voorsprong, maar Genk klaarde de klus in de slotfase.

Bij OHL nam Issame Charaï in afwezigheid van Marc Brys de honneurs waar. "Over de eerste helft kan ik kort zijn: heel veel druk van Genk. We gaven te veel ruimte aan Heynen en Hrosovsky. We mochten blij zijn dat het maar 0-1 was bij rust", gaf de Antwerpenaar toe.

"Na de pauze hadden we het windvoordeel en maakten we het Genk veel moeilijker. Kantelpunt was die schitterende redding vlak na onze gelijkmaker. Twee minuten later was er een inschattingsfout bij ons en was het raak. Chapeau voor de jongens dat ze er tot op het einde zijn voor blijven vechten. Het is ook leuk dat we twee keer scoren op stilstaande fase, waar we toch veel tijd in steken."

Promovendus OHL mag de POI-droom opbergen. POII blijft nog steeds mogelijk, zeker omdat ook de concurrenten met de punten blijven morsen. "We moeten niet te veel praten over POII, en al helemaal niet over POI", aldus Charaï, "We moeten er vol voor gaan tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren, en dan zien we wel."