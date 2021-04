Elisha Owusu na Standard-KAA Gent: "Deze nederlaag is een tegenslag, maar we behouden het vertrouwen"

Op de 32e speeldag van de Jupiler Pro League is KAA Gent er niet in geslaagd om punten te pakken op het veld van Standard. De Buffalo's verloren met 2-1 van de Rouches en staan daardoor nu op de tiende plaats in het klassement.

KAA Gent kwam wel op voorsprong, maar Standard ging erop en erover. Ik denk dat we de score wilden behouden, dus we gingen niet meer zo hoog voetballen. Daarna hadden we nog een paar goede kansen, maar we konden ze niet afmaken. Toen maakten ze gelijk en kwam hun vertrouwen terug," vertelde Elisha Owusu na de wedstrijd aan Eleven Sports.

"We hadden drie goede kansen die er niet ingingen en dan kregen we twee doelpunten tegen, dat is voetbal. Deze nederlaag is een tegenvaller, maar er zijn nog twee wedstrijden te gaan en we behouden het vertrouwen," concludeerde de middenvelder van KAA Gent.