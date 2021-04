Moeskroen in vieze papieren na gelijkspel tegen Charleroi: "Misschien moeten we matchen van 80 minuten spelen"

Moeskroen deed een slechte zaak in Charleroi. Door de driepunters van Cercle, STVV en Waasland-Beveren zitten ze nu in bijzonder slechte papieren. De late gelijkmaker kwam hard aan.

Momenteel staat Moeskroen nu 17de, wat betekent dat ze een barragematch moeten spelen. Maar Waasland-Beveren liet in Oostende zien dat er ook nog iets in de tank zit. "Nog meer dan de slechte zaak die we dit weekend doen, is het de opeenvolging van slechte resultaten die pijn doen", zuchtte aanvaller Nuno Da Costa. "Elke keer we dicht bij de drie punten zijn, laten we het schieten. Dat is frustrerend."

De Kaapverdische international opende zelf de score tien minuten voor tijd, maar in de slotfase kwam Charleroi langszij. "We zien goeie dingen, maar we maken het niet af. We moeten maar eens matchen van 80 minuten beginnen spelen. Het wordt moeilijk als je een score niet kan vasthouden. Tegen ploegen als Charleroi weet je dat de minste kans het verschil kan maken."