Aderlating voor Engelse nationale ploeg met het oog op het EK? Defensieve middenvelder er mogelijk niet bij door knieblessure

Engeland heeft zorgen met het oog op het Europees Kampioenschap. Met Jordan Henderson was er al een defensieve middenvelder onzeker en nu zou ook Declan Rice onzeker zijn door een knieblessure.

Declan Rice maakt dit seizoen indruk als defensieve middenvelder bij West Ham, maar door een blessure is het niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie zal komen. De middenvelder zou kampen met een knieblessure.

In het beste scenario zou Rice 'slechts' vier tot zes weken out zijn, maar volgens The Telegraph is er ook een slechter scenario mogelijk en daarbij zou de 22-jarige Rice het Europees Kampioenschap missen. Zo zouden Engeland met Henderson en Rice hun beste defensieve middenvelders kunnen missen.