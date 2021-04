Pep Guardiola haalt uit naar FIFA en UEFA: "Ze hebben de spelers vermoord"

Pep Guardiola heeft opnieuw de FIFA en de UEFA op de vingers getikt voor hun verantwoordelijkheid in de overvolle schema's waarmee clubs en spelers dit seizoen worden geconfronteerd.

Na de overwinning van Manchester City op het veld van Leicester City gaf Pep Guardiola de UEFA en de FIFA al snel de schuld van het overvolle schema. "Onze spelers zijn gewoon mensen, geen machines," zei hij. "We hebben niet eens een vrije dag in het midden van de week."

Manchester City neemt het dinsdag op tegen Borussia Dortmund. "Geen enkele speler kan mentaal klaar blijven voor elke wedstrijd. Ik roteer en als we verliezen is het mijn schuld. De UEFA en de FIFA hebben de spelers vermoord, het is te veel. We hebben nog geen enkele vrije midweek gehad sinds het begin van het seizoen," aldus Guardiola.