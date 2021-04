Advies over Chong: "Niet langer huren, laat staan om hem te kopen"

Tahith Chong is geen meerwaarde voor Club Brugge. Het ziet er allemaal mooi uit, maar de balans is volgens Gert Verheyen erg magertjes.

Analist Gert Verheyen heeft bekeken wanneer Chong echt rendeerde. “Tegen OHL, Zulte Waregem en Waasland-Beveren”, klinkt het bij Verheyen aan Het Nieuwsblad. “Wanneer het loopt en de ploeg veel sterker dan de tegenstand is. Eigenlijk zie je in hem te veel een U21-speler die nog de stap naar het mannenvoetbal moet zetten.”

De statistieken zijn trouwens ook in zijn nadeel. “Zijn enige goal viel tegen Olsa Brakel. Hij telt weliswaar vier assists, maar slechts één daarvan is een echte: tegen Zulte Waregem ging hij zijn man voorbij en bediende hij Lang. En de rest? Een schot dat gepareerd werd, waarop Sobol in de rebound scoorde, is geen assist. Het balletje breed tegen OHL, waarna Van Der Brempt een fantastische actie uit zijn voeten schudde, is geen assist. Net zomin als het passje op eigen helft aan Lang, die het hele veld overstak tegen Waasland-Beveren.”

Het advies van Gert Verheyen is dan ook duidelijk. “Zijn prestaties wettigen niet om Chong nog langer te huren van Man United, laat staan om hem te kopen.”