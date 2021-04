Leugens van José Mourinho over Toby Alderweireld vallen in slechte aarde

José Mourinho stelde Toby Alderweireld niet op bij zijn terugkeer bij zijn terugkeer bij zijn club, omdat de Rode Duivel te laat een Covid-test afgelegd zou hebben en nog niet zou hebben meegetraind. Twee leugens die niet bepaald geapprecieerd werden door de spelersgroep.

José Mourinho vertelde de media met een strak gezicht dat Toby Alderweireld zich nog niet laten testen had op Covid-19 sinds zijn terugkeer van de nationale ploeg en dat hij als gevolg nog niet samen getraind had met zijn ploegmaats. Foto's hebben aangetoond dat Alderweireld wel degelijk aanwezig was op training in aanloop naar de wedstrijd tegen Newcastle (2-2).

Volgens de Daily Mail zijn de leugens van Mourinho over de reden van de afwezigheid van Alderweireld in deze wedstrijd zeer slecht gevallen bij de spelersgroep. De spelers zouden vinden dat ze door hun manager/coach onder de bus worden gegooid. Mourinho staat immers onder druk vanwege de tegenvallende resultaten bij de Spurs dit seizoen.

Alderweireld verrast

Toby Alderweireld zelf zou logischerwijs ook zeer verrast zijn geweest bij het horen van de verklaringen van de Portugees en verwacht een verklaring.