Atletico Madrid gaat niet verder met Dembélé en heeft al vervanger op het oog

Atletico Madrid heeft een nieuwe spits op het oog omdat het rekening houdt met een vertrek van Luis Suarez.

Atletico Madrid houdt rekening met een vertrek van Luis Saurez. Volgens Marca wordt de aankoopoptie van Moussa Dembélé niet gelicht. “Atlético zoekt een aanvaller, aangezien Luis Suárez een clausule in zijn contract heeft om komende zomer te vertrekken en huurling Moussa Dembélé nog weinig indruk heeft gemaakt.”

De reden om Dembélé af te stoten is vrij duidelijk. “De Madrilenen zijn niet van plan om de optie tot koop ter waarde van 33,5 miljoen euro te lichten.” Te duur dus.

Een vervanger zou het gevonden hebben in Gerard Moreno, de spits van Villareal. Met 19 goals is hij na Lionel Messi topschutter in La Liga. Moreno heeft nog een contract tot midden 2023. De transferclausule daarin zou 100 miljoen euro bedragen. Al zal Atletico dat bedrag ook wel niet betalen.