Chelsea verspeelt geen extra krachten én staat met anderhalf been in halve finale van Champions League

Chelsea FC staat met één been in de halve finale van de Champions League. De Londense topclub won met 0-2 bij FC Porto. Op cruise control.

Chelsea FC is na de heenwedstrijd zo goed als zeker van een plaats in de halve finale van het Kampioenenbal. Doelpunten van Mason Mount en Ben Chilwell zorgden voor een 0-2-overwinning. Eigenlijk had FC Porto nooit een kans om tegen te prikken.

Thomas Tüchel heeft op die manier zijn start bij the Blues allesbehalve gemist. Sinds de komst van de coach naar Stamford Bridge werd er niet alleen een remonte ingezet in de Premier League, maar ook op Europees vlak doet Chelsea nog mee voor het allerhoogste.