De Bruyne onderhandelde megacontract zelf, zonder enige makelaar: "Blij dat de club me vertrouwt tot ik 'oud ben'"

Kevin De Bruyne weet wat hij waard is en heeft niemand nodig om hem dat te vertellen. Dat een wereldvoetballer zelf zijn nieuw contract bij zijn club - met succes - onderhandelt, is trouwens een unicum.

De Bruyne kreeg wel wat hulp van het thuisfront en een paar advocaten, maar de gesprekken met Manchester City voerde hij zelf. Sinds hij met Patrick De Koster brak, heeft de Rode Duivel geen nieuwe manager meer genomen. Dat zal hij naar eigen zeggen ook niet meer doen, want hij wil de touwtjes zelf in handen houden.

Nu doet hij dat blijkbaar niet slecht, want hij onderhandelde een contract dat hem in de top van de Premier League (en bijgevolg van heel Europa) zet. De Bruyne verdiende al 18 miljoen euro bruto per jaar, maar daar komt nog een schep bovenop, want het gaat om "een fel verbeterd contract".

De club en de ploeg stuwen me naar een hoger niveau

Het uiteindelijk ondertekenen van het contract sleepte wat aan, maar nu heeft hij zijn lot tot 2025 verbonden aan de ploeg waar hij al sinds 2015 speelt. "Moeilijk was de beslissing niet, nee", grijnst De Bruyne in een interview op de website van City. "Dit was al een goed team toen ik hier aankwam. Er zijn veel spelers gekomen en gegaan, maar ik ben gebleven. We wonnen veel prijzen en onze manier van voetballen staat me aan. Dat de club me met dit contract vertrouwt tot ik echt oud ben in voetbaltermen, doet me veel deugd."

Met Pep Guardiola heeft hij een manager die ook op dezelfde manier denkt. "De club en de ploeg stuwen me naar een hoger niveau. Het is niet altijd makkelijk om met hen te wedijveren, want ze zijn zo goed. Maar daardoor blijf ik stappen zetten. Ik hoop dat ik dit niveau kan aanhouden en daar heb ik ook wel vertrouwen in."