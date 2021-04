Dortmund niet te spreken na duel tegen Manchester: "Die ref moet gecheckt worden"

Borussia Dortmund kan ondanks het doelpuntje op verplaatsing niet bepaald tevreden zijn over de wedstrijd tegen Manchester City.

In de kwartfinale van de Champions League verloor Borussia Dortmund de heenwedstrijd met 2-1 op bezoek bij Manchester City.

De ster van de avond was echter de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan. Die floot Bellingham af voor een fout op doelman Ederson, maar daar was niets van aan. Geen VAR, want Hategan had al gefloten.

Jadon Sancho, die vanuit de tribune de wedstrijd moest volgen door een blessure, was duidelijk in wat er moet gebeuren: “Die ref moet gecheckt worden”, schreef hij zonder meer op Twitter. “We zijn geïrriteerd”, was de reactie van kapitein Marco Reus die de 1-1 liet optekenen.