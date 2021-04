Zinedine Zidane doet geheimzinnig over z'n eigen toekomst, maar maakt Italianen gek

Real Madrid won dinsdagavond met 3-1 van Liverpool, maar het was vooral de uitspraak van Zinedine Zidane die de aandacht trok.

Met de 3-1-overwinning staat Real Madrid met één been al in de halve finale van de Champions League. Zinedine Zidane en co trekken dan ook met een gerust gemoed richting Anfield.

De Italiaanse media hebben het echter niet zozeer over de overwinning van Real Madrid, maar wel wat Zinedine Zidane na afloop zei bij Sky Sports Italia.

"Is het Italië of Del Piero dat ik het meest mis? Allebei. Italië zit in mijn hart, ik heb vijf jaar in Turijn gewoond en Juventus is altijd belangrijk voor me geweest. Enige toekomst bij Juve? Nu ben ik hier, we zullen zien…", klonk het.