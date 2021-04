Ajax kan thuis al 18 jaar niet meer winnen van Italianen, komt daar vanavond verandering in?

Vanavond neemt Ajax het op tegen AS Roma in de Europa League. Al 18 jaar kunnen de Amsterdammers thuis niet meer winnen van een Italiaanse ploeg en daar kan vanavond verandering in komen.

In het seizoen 2002/2003 kon Ajax voor het laatst winnen in eigen huis tegen een Italiaanse ploeg. Ajax won toen in december 2002 van de tegenstander van vandaag, AS Roma. Ibrahimovic en Litmanen zorgden voor een 2-1 overwinning tegen het Roma van Cafu, Totti, Batistuta,... . 10 keer speelde Ajax sinds die dag nog in eigen huis tegen een Italiaanse ploeg. Zes keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel en de Amsterdammers verloren ook vier keer. Ze speelden vier keer tegen AC Milan, drie keer tegen Juventus, één keer tegen Inter, Atalanta en Fiorentina. Vandaag kan Ajax dus opnieuw tegen AS Roma die slechte reeks doorbreken.





Volg Ajax - AS Roma live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.