'Ambitieuze club uit 1B wil nu ook gaan shoppen bij Malinwa'

Ook in 1B is er de nodige ambitie van heel wat clubs. En dat heeft ook zo zijn gevolgen op de spelerskernen van 1A, zoveel is duidelijk.

Bij KV Mechelen weten de jonkies Sofiane Bouzian, Lars Coveliers en Arno Van Keilegom dat ze niet moeten rekenen op een verlengd avontuur Achter de Kazerne. Lommel Dat meldt alvast Het Laatste Nieuws. Volgens Het Belang van Limburg is er alvast voor doelman Bouzian concrete interesse. Zo zou Lommel op zoek zijn naar een nieuwe goalie en daarbij uitgekomen zijn bij de doelwachter van De Kakkers.