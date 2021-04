🎥 Strafschop bij Beerschot-Charleroi zorgt voor heel wat discussie: "Geen twijfel mogelijk" en "was geen strafschop"

Op het einde van de wedstrijd tussen Beerschot en Charleroi zorgde een strafschop ervoor dat Beerschot de drie punten kon thuishouden. Toch is er nu over de penalty heel wat discussie.

Na een aangename en toen nog onbesliste wedstrijd viel er een strafschop na een handsbal van Vranjes op een poging van Blessing Eleke. Zo kon Beerschot toch nog de drie punten thuishouden en kon het een belangrijke stap zetten richting play-off 2.

Rapha Holzhauser: "Geen discussie"

Volgens Raphael Holzhauser was het een terechte strafschop. "Er is geen twijfel mogelijk. Er was een handsbal en het was een penalty," zei de Oostenrijkse spelmaker, die woensdag zijn 15e en 16e doelpunt van het seizoen kon maken

Rémy Descamps: "Het was geen penalty"

Rémy Descamps, de doelman van Charleroi, gaat helemaal niet akkoord met de mening van Holzhauser. "Voor mij is het niet normaal om dat te fluiten. Ik sta vlak achter Ognjen Vranjes, hij maakt geen enkele beweging. Het was geen strafschop en daardoor verliezen we een kostbaar punt", aldus Descamps.

De penalty kwam Sporting Charleroi duur te staan, want ze hebben nu een mirakel nodig om zich te kwalificeren voor de play-off 2.