Van den Brom met één missie naar Limburgse derby: "Iedereen denkt dat het al binnen is"

Zelfs aan een Nederlander moet je het belang van derby's niet uitleggen. Zondag zal het dan ook hard tegen hard zijn én met een missie.

John van den Brom is zich bewust van wat derby’s met zich meebrengen. Het doel mag dan wel duidelijk zijn. Zondagavond wil van den Brom één iets bereikt hebben. “Zelfs zonder publiek kan het er fel aan toe gaan. Maar wij willen zondag koste wat kost dat ticket voor play-off 1 zelf op zak steken.”

Van den Brom weet ook dat STVV het buitenshuis niet slecht doet. “Ze hebben een ervaren coach, die een prima organisatie kan neerzetten. Maar ook op het veld heb je jongens als Mboyo, Brüls en zeker De Ridder, die een wedstrijd kunnen lezen en weten wat te doen in welke omstandigheden. STVV is dus heus meer dan alleen maar Suzuki. Al springt hij met zijn 16 goals het meest in het oog.”

Genk moet dan ook de prestatie van tegen Leuven overdoen. “Dit is opnieuw een finale voor ons. Heel het seizoen staat al in het teken van dat ticket voor PO1 en als we zondag winnen, hebben we dat ook beet. Dat is een enorme stimulans. We moeten ons ervan bewust zijn dat we nu nog niks in handen hebben, ook al roept iedereen dat Genk al in PO1 zit. Nee, we moeten zondag gewoon winnen. Dan is het afgelopen met rekenen en moet je niet hopen op puntenverlies van anderen.”