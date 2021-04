RFC Seraing doet uitstekende zaak in 1B dankzij doelpunt nummer 19 van Mikautadze

RFC Seraing staat dicht bij een promotieduel voor de Jupiler Pro League. De ploeg haalde het met 1-0 van Deinze dankzij een doelpunt van Mikautadze en zo staat RFC Seraing nu acht punten los van eerste achtervolger Lommel. Lommel komt dit weekend wel nog in actie.

Union is lang zeker van de titel in 1B, maar daarachter is het razend spannend. RFC Seraing heeft vanavond echter een uitstekende zaak gedaan door met 1-0 te winnen van Deinze. Mikautadze zorgde voor het enige doelpunt van de avond en het was al zijn 19e doelpunt dit seizoen.

Zo loopt RFC Seraing acht punten uit op Lommel, de nummer drie in het klassement. Lommel heeft nog drie wedstrijden te gaan, terwijl RFC Seraing nog twee matchen moet spelen. De Limburgers nemen het zondagavond op tegen leider Union.