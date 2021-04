Valencia komt knap terug tegen Januzaj & co

Real Sociedad ging vandaag op bezoek bij Valencia. De wedstrijd eindigde op 2-2.

Real Sociedad, met onze landgenoot Adnan Januzaj als invaller, begon zwak aan de partij. Carlos Soler mist onbegrijpelijk vanop de stip, hij schiet de bal naast het doel. Na een dik half uur spelen trapt Ander Guevara Sociedad op 0-1 via een knap afstandsschot. De 0-2 liet ook niet lang op zich wachten. Net voor de rust rondde Alexander Isak een knappe actie mooi af.

Na die 0-2 keerde het spelbeeld. Valencia kwam beter en beter in de wedstrijd en kon op het uur vanop de stip de aansluitingstreffer maken. Daniel Wass trapte de 1-2 rustig in de rechter benedenhoek. In minuut 73 kwam Valencia op gelijke hoogte dankzij een knappe kopbal van Gabriel Paulista. Maximiliano Gomez pakte tien minuten voor tijd nog een rode kaart, maar de wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel.