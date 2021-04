Ex-Anderlechtspeler kwalificeert zich voor de voorrondes van de Champions League

Sofiane Hanni speelde vandaag met Al-Gharafa zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Sinds de zomer van 2019 speelt de 30-jarige aanvallende middenvelder bij de Qatarese club. Door de 1-5 overwinning op de laatste speeldag sprongen ze over Al-Ahli naar de vierde plek in het klassement. Met het bereiken van de vierde plaats krijgt Al-Gharafa een plek in de voorrondes van de Champions League.

Despite the ups/downs we have experienced this season,being in a difficult period and receiving help from no one,we have succeeded with the courage/determination to finish 4th, which will allow the club to play in qualifying for the Champions League next year.Proud of this group! pic.twitter.com/2TdLx9PMnv