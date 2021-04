Hein Vanhaezebrouck merkte de vreemde kalender op voorlaatste speeldag ook op: "We zijn weer voorlopers als Belgen ..."

Speeldag 33 zit er ein-de-lijk op. Verdeeld van vrijdagavond tot maandagavond waren er negen wedstrijden op verschillende uren. En dat is toch wel iets apart.

We hadden het er vorige week al over in ons debat van de week (lees er HIER nog eens meer over) en ook de clubs hadden het toch wel opgemerkt.

Zo gaf Hein Vanhaezebrouck aan dat hij het toch wel wat vreemd vond dat alle ploegen op een ander moment moesten spelen.

Voorlopers

"We spelen niet allemaal op hetzelfde moment de voorlaatste wedstrijd van de competitie", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. "We zijn weer voorlopers als Belgen. Maar goed: we wisten het op voorhand."

Al kwam het de Buffalo's wel enigszins goed uit aan een kant dat ze al wisten dat Zulte Waregem had verloren en ook Leuven punten had laten liggen.