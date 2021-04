Debat van de week: wat vinden jullie van de kalender voor speeldag 33? (En de meningen over supporters in stadions zijn erg verdeeld)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond het mogelijk opnieuw toelaten van supporters in de stadions in de play-offs. De Pro league is volop bezig om een plan klaar te maken zodat er tot 35% bezettingsgraad zou kunnen zijn in de stadions. Onder u zijn de meningen enorm verdeeld. Het merendeel verwacht niet dat het zal gaan gebeuren dat er fans worden toegelaten (81%). Maar er zijn toch ook wel wat mensen die het wel zouden zien zitten. In totaal is 45% pro terugkeer van publiek en 55% tegen. Speelkalender Deze week stellen we u graag de vraag naar de speelkalender van speeldag 33. De goede verstaander heeft begrepen dat de voorlaatste speeldag dit seizoen - in tegenstelling tot de voorbije jaren - niet op hetzelfde moment wordt gespeeld. De tv-rechtenhouders zullen een rol hebben gespeeld, al waren er deze midweek ook vooral nog enkele inhaalwedstrijden voorzien door coronaproblematiek. Het gaat dus over een geval van heirkracht en overmacht, maar toch. Moeskroen en Antwerp weten op maandagavond mogelijk meer over hun kansen in de strijd tegen degradatie of voor play-off 1 dan dat de andere teams informatie hebben op zaterdag of zondag. Speelt dat een rol of mag dat niet uitmaken? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Had iedereen tegelijkertijd moeten spelen voor u? Neen, dat maakt voor de resultaten niet uit 19% Ja, dit is een vorm van competitievervalsing 77% Ja, maar het kon niet anders en ik heb er geen problemen mee 3%