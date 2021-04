Volgens Rio Ferdinand moet Manchester United voor Engelse aanvaller gaan als ze Kane of Haaland niet kunnen binnenhalen: "Het zou een fantastische versterking zijn"

Door de mindere vorm van Anthony Martial dit seizoen en de onzekerheid over een verlengd verblijf van Edinson Cavani, gaan er heel wat geruchten de ronde over een nieuwe aanvaller voor Manchester United.

Uiteraard komen namen als Kane en Haaland veel voor in de geruchten, maar volgens Rio Ferdinand moet Manchester United voor Dominic Calvert-Lewin gaan als het niet lukt om Kane of Haaland binnen te halen.

De ex-verdediger van de Engelse topclub vertelde het op zijn Youtube-kanaal Rio Ferdinand Presents FIVE: "Het zou een fantastische versterking zijn. Het is een beetje uit het veld gegrepen, maar ik denk dat hij een grote impact zou hebben. Of dat ik Haaland of Kane niet ga halen? Als één van hen naar voren komt, zullen ze eerste keus zijn zolang het geld niet gek is en het haalbaar is", aldus Ferdinand. Calvert-Lewin was dit seizoen al goed voor 19 doelpunten in alle competities samen (14 doelpunten in de Premier League).