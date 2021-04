Waasland-Beveren is zeker van Amerikaanse eigenaars als het moest verkeerd aflopen

Waasland-Beveren kon een kleine zucht van opluchting slaken maandagavond, want Antwerp deed wat het moest doen op Moeskroen. Ze hebben hun lot niet meer zelf in handen, maar moeten zondag wel winnen en hopen dat Moeskroen verliest op Club Brugge.

“We hebben nog één kans om te bewijzen dat we in 1A thuishoren”, zegt Antoine Gobin, de CEO van de Oost-Vlaamse club, in Het Nieuwsblad. OH Leuven is geen makkelijke hap en de Vlaams-Brabanders hebben nog een kans om in de top acht te komen.

Waasland-Beveren is in Amerikaanse handen, maar zullen die blijven als ze naar 1B moeten? “Dan blijft het Amerikaanse Bolt Football Holdings aan boord”, verzekert Gobin. “Als het zondag misloopt, starten we maandag de voorbereiding voor een seizoen in 1B.”