Guardiola over de wedstrijd tegen Dortmund: "Als ik de spelers niet vertrouw, hebben we een groot probleem"

Vanavond neemt Manchester City het op tegen Borussia Dortmund in de terugronde van de kwartfinale van de Champions League. City won de heenwedstrijd met 2-1 thuis en moet nu dus nog vol aan de bak in Dortmund. Guardiola heeft alvast een goed oog op de afloop van de wedstrijd.

Voor Guardiola is er geen reden tot paniek voor de wedstrijd tegen Dortmund na het verlies tegen Leeds United. Op de persconferentie van gisteren zei hij: “Na 27 overwinningen in 29 wedstrijden zou ik gek zijn als ik mijn spelers niet zou vertrouwen. Als ik mijn spelers niet zou vertrouwen, zitten we met een groot probleem”

“We hebben Dortmund geanalyseerd als ploeg”, vervolgde de Spanjaard. “We weten wat ze kunnen en we zullen ons beste beentje moeten voorzetten. We gaan proberen te doen, wat we dit jaar al heel veel deden, en dat is de wedstrijd winnen”, aldus de City-trainer in zijn vooruitblik voor de wedstrijd tegen Dortmund.