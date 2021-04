Het lijkt ondertussen héél duidelijk: 'Mourinho houdt Tottenham in een wurggreep en blijft gewoon op post'

José Mourinho zit volgend seizoen nog steeds op de bank als coach van Tottenham Hotspur. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Daniel Levy de enorme afkoopsom niet wil betalen.

José Mourinho brengt bij Tottenham Hotspur niet wat er van hem wordt verwacht. The Spurs deden op geen enkel moment mee voor de landstitel in de Premier League. Meer zelfs: zonder sterke eindspurt spelen de Londenaren volgend seizoen zelfs geen Champions League.

Exit Mourinho? Normaal wel, maar… De Engelse persjongens zijn het eenduidig over eens dat The Special One volgend seizoen gewoon nog op de bank zal zitten. Het is simpelweg te duur om hem te ontslaan.

Gouden handdruk

Mourinho heeft nog een contract tot medio 2023 bij Tottenham. Met een ontslag kiest Daniel Levy - de eigenaar heeft sowieso al de reputatie tegen - ervoom om de Portugees een gouden handdruk van veertig miljoen euro te geven. En dat zal niet gebeuren.