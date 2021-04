Einde van de geruchten? Neymar laat zich na CL-kwalificatie uit over zijn toekomst

Na de kwalificatie van PSG ten koste van Bayern München kwam ook weer het item 'waar ligt de toekomst van Neymar?' aan bod. De Braziliaan liet er zich na afloop zelf over uit.

Er doet al een paar dagen de ronde dat Neymar zijn contract bij PSG gaat verlengen. Er waren geruchten dat de aanvaller terug zou keren naar Barcelona, maar daar had hij nu zelf ook een antwoord op. “De contractverlenging is niet langer een probleem. Ik voel me enorm op mijn gemak hier bij PSG. Eigenlijk voel ik me zelfs gelukkiger dan ik was, dit is mijn thuis”, zei Neymar bij het Braziliaanse ESPN.

Ook PSG-president Nasser Al-Khelaifi wil zijn sterrenteam bij elkaar houden. “We hebben veel geïnvesteerd om met PSG de Champions League en alle andere prijzen te winnen. Neymar en Kylian hebben geen excuus om te vertrekken, we hebben alles in huis om toernooien te winnen”, zei hij bij RMC Sport.

“We hebben een geweldig team, ook al respecteren we de anderen. Het is nog niet over, we moeten doorgaan en rustig blijven. De Champions League is nog niet voorbij, we moeten iedere dag harder werken. Het geloof is er en het geheim is dat we hard werken, de details maken het verschil.”