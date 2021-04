Bakkali is het beu: "Dat is de reden waarom ik geen kranten meer lees"

Zakaria Bakkali leest geen kranten meer. Hij vindt het onterecht dat hij in de media bestempeld wordt als een enfant terrible. "vooral in mijn periode bij PSV hebben ze dat beeld van mij geschetst, maar ik ben eigenlijk altijd een rustige jongen geweest"

Bakkali vindt de stempel van ‘enfant terrible’ onterecht en is het beu om zo genoemd te worden. “Ik heb die stempel gedrukt gekregen tijdens mijn periode in PSV”, meent de Beerschotspeler in een interview met Het Nieuwsblad.

“In Beerschot of in Anderlecht kan niemand iets slecht over mij zeggen als persoon. Ik ben van nature altijd al rustig geweest, maar dat zeggen ze natuurlijk niet in de media. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik geen kranten meer lees, de dingen die ik zeg worden ook vaak verdraaid”, stelt de flankaanvaller

Bakkali beseft dat hij zijn volle potentieel als voetballer (nog) niet heeft bereikt. Na op zeventienjarige leeftijd te debuteren bij de Rode Duivels, werd er meer van hem verwacht. Dat weet ook de Luikenaar: “Na mijn debuut bij PSV dachten velen dat ik de nieuwe Eden Hazard zou worden. Iedereen legt echter zijn eigen parcours, mijn beste jaren kunnen natuurlijk nog altijd komen”, aldus Zakaria Bakkali.