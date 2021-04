Standard vindt creatieve oplossing voor financiële problemen

Standard zit ook niet zo best in de slappe was en de Covid-situatie heeft daar geen deugd aan gedaan. Om wat geld op korte termijn ter beschikking te hebben om te voldoen aan licentievoorwaarden verkochten ze hun tv-rechten aan een Duitse bank.

De komende twee jaar zijn die televisierechten in handen van RAISIN BANK. Standard krijgt zo in één keer een grote som geld om zijn licentie veilig te stellen, weet HLN. De Pro League betaalt het geld dat Standard normaal gezien zou krijgen aan de Duitse bank en de Rouches betalen ook nog een percentage interest. Het is een creatieve manier om de huidige periode te overbruggen. Standard had vorig seizoen moeite om de licentie te verkrijgen en wou die situatie niet opnieuw meemaken.