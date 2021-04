'Werk aan de winkel voor Club Brugge: vier hangende aanvallersdossiers, interesse in twee van hen nu al duidelijk'

Er is werk aan de winkel voor Club Brugge. Vier spelers komen eerstdaags terug en de vraag is wat er met hen moet gaan gebeuren. Al is er alvast bemoedigend nieuws over twee van hen.

Heel wat aanvallers van Club Brugge komen binnen enkele weken opnieuw naar het Belfius Basecamp na een uitleenbeurt. Vier dossiers Krmencik, Rezaei en Dennis zullen door hun respectievelijke clubs vermoedelijk niet worden gehouden. En dan is er nog Openda. Voor de laatste twee is er wel alvast buitenlandse interesse. Dat weet Het Nieuwsblad. Vitesse zou Openda graag houden, Atalanta trekt dan weer aan de mouw van Dennis.