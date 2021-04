Jérémy Perbet gaat weg bij OHL en heeft nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen

Jérémy Perbet is einde contract bij OH Leuven en zal volgend seizoen voor eerstenationaler RFC Luik spelen. Dat maakte de club vrijdag bekend.

De Franse spits is er ondertussen 36 en tekende een contract voor twee seizoenen. “Met de komst van Perbet toont RFCL duidelijk zijn ambities voor de volgende voetbaljaargang en zetten we onze weg voort om een high-performance team uit te bouwen”, klinkt het in een mededeling.

Perbet kwam dit seizoen slechts twee keer in actie voor OH Leuven. Hij hoopt in Luik zijn carrière een nieuwe wending te geven. Het is voor Perbet de negende Belgische club na Charleroi, Tubeke, Lokeren, Bergen, Gent, Kortrijk, Club Brugge en OHL.

In Frankrijk speelde hij voor Clermont, Moulin, Strasbourg en Angers, in Spanje voor Villarreal en in Turkije voor Basaksehir. In 445 wedstrijden scoorde hij 184 keer.